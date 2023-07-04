نادية الجندي: إحذروا مواليد برج الحمل!

نادية الجندي: إحذروا مواليد برج الحمل!

كشفت الممثلة المصريّة نادية الجندي أنها من مواليد برج الحمل خلال لقائها مع الإعلاميّة سهير جودة، وحذّرت من صفات مواليد هذا البرج.

في التفاصيل، أطلقت الممثلة نادية الجندي تحذيراً فقالت "من صفات مواليد برج الحمل التحمّل، لكن إذا زاد الأمر عن حدّه يتغيّر الأمر، ويكون أشبه بمقولة: اتقِ شر الحليم إذا غضب".