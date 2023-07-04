صور قديمة وكلام مؤثر... هكذا احتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام بذكرى زواجهما الـ24! (صورة)

شارك نجم كرة القدم ديفيد بيكهام منشوراً مؤثراً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام احتفالاً بذكرى زواجه الـ24 من زوجته فيكتوريا بيكهام.

ويتضمن المنشور على إنستغرام صورةً قديمة للاعب كرة القدم السابق، ظهر فيها مع قصّة شعر كانت رائجة آنذاك، إلى جانب زوجته فيكتوريا.

وعلّق بيكهام على الصورة الّتي تعود إلى عام 1999 بالقول: "إلى أفضل زوجة، أمّ وشريكة في الشرب (معظم الوقت)، ذكرى زواج سعيدة أحبك جداً."

وأعرب المعجبون والأصدقاء عن سعادتهم للزوجين في ذكرى زواجهما الـ24.

كما نشرت مصممة الأزياء المعتزلة فيكتوريا بيكهام أيضاً على صفحتها الخاصة مقطع فيديو قديم لهما وهما يقطعان قالب حلوى، معلّقةً بالقول: "4.7.99 منذ 24 عامًا. أحبك كثيرًا."