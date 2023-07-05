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هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان
فنّ
2023-07-05 | 05:38
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هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان
هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان
بعد انتشار معلوماتٍ غير مُؤكّدة عن إحتمال إلغاء حفل النجم المصري عمرو دياب في لبنان بسبب نزاعات قانونيّة بين الأخير وبين عائلة الراحل جان صليبا، نفى المستشار القانوني للشركة المنظّمة لحفل الفنان عمرو دياب في بيروت في الـ 19 من شهر آب المقبل الأنباء المُتداولة.
في التفاصيل، أصدر مكتب جابر للمحاماة، بصفته المستشار القانوني للشركة المُنظّمة لحفل عمرو دياب، بياناً أعلن فيه إنه سيتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة تجاه المصادر والمنصات الإلكترونيّة الّتي أطلقت شائعة ايقاف حفل عمرو دياب في لبنان، وأشار إلى أن هدفها إلحاق الأضرار المادية والمعنوية بالشركة والفنان.
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