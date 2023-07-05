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بعدما شبّهت الرجل بـ "الخروف".. هل تُحاكم رضوى الشربيني جنائيّاً؟
فنّ
2023-07-05 | 06:18
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بعدما شبّهت الرجل بـ "الخروف".. هل تُحاكم رضوى الشربيني جنائيّاً؟
بعدما شبّهت الرجل بـ "الخروف".. هل تُحاكم رضوى الشربيني جنائيّاً؟
بعد اتهامها بالإساءة للرجال بسبب تغريدةٍ كتبت فيها "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه" وإحالتها للتحقيق من قبل إدارة قنوات CBC، يبدو أن الإعلاميّة المصريّة رضوى الشربيني تواجه دعوى قضائيّة جديدة في تطوّرات غير مُتوقعة طرأت في الساعات الماضية.
في التفاصيل، تقدّم المحامي أشرف فرحات ببلاغٍ للنائب العام المصري طالب فيه بمحاكمة الإعلاميّة رضى الشربيني بتهمة الإساءة للرجال المصريين.
ولفت المحامي أشرف فرحات إلى ان منشور رضوى الشربيني يُعتبر سبًا وقذفًا للرجال وفقًا للقانون المصري، وبالتالي يجب تحريك الدعوى الجنائيّة ومحاكمتها بأسرع وقت ممكن.
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