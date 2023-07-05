إغماءات وتدافع لحظة وصول تامر حسني إلى السينما!

إغماءات وتدافع لحظة وصول تامر حسني إلى السينما!

حصلت حالة من الهرج والمرج بين الحضور خلال عرض فيلم "تاج" في سينما "مول مصر" إثر وصول نجم العمل المصري تامر حسني.

وفي التفاصيل، شهدت سينما "مول مصر" حالات من الإغماء والتدافع لحظة وصول تامر حسني الى صالة عرض فيلمه الجديد، وتدافع عدد كبير من المعجبين أمام شباك التذاكر للدخول إلى قاعة السينما ومشاهدة الفيلم.