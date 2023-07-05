الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
فنّ
2023-07-05 | 08:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
روى أحد الذين يتهمون الممثل الأميركي كيفين سبايسي بالاعتداء عليهم جنسياً لمحكمة في لندن الثلاثاء أن النجم الهوليوودي قال له "استرخِ" خلال محاولته تقبيله ومداعبة أعضائه الحميمة".
وكان سبايسي البالغ 63 عاماً والذي انطلقت محاكمته في لندن الأسبوع الفائت دفع في كانون الثاني المنصرم ببراءته من 12 تهمة موجهة إليه بالاعتداء جنسياً على أربعة رجال بين العامين 2001 و2013، وخصوصاً في 2004 عندما كان مديراً لأحد مسارح لندن.
وقال أحد هؤلاء الذي أبقيَ اسمه طي الكتمان لأسباب قانونية خلال جلسة استجواب لدى الشرطة بُث تسجيل لوقائعها خلال المحاكمة الثلاثاء إنه التقى سبايسي في حانة في منطقة كوتسوولدز (جنوب غرب إنكلترا) عام 2013 حين انضم الممثل إلى مجموعة من أصدقائه، ثم عرض عليهم "مواصلة الحفلة" بتناول الكحول وتدخين الحشيشة في مكان إقامته.
ولبى الرجل الدعوة مع آخرين، وتركَ عن طريق الخطأ كلب الممثل يخرج من المنزل.
وأوضح أنه اعتذر من كيفن سبايسي، فعانقه الممثل وطلب منه ألاّ يقلق.
وقال الرجل في إفادته "ضمّني إليه، فربتت نوعاً ما على ظهره، وفي تلك اللحظة قبّلني مرتين على رقبتي، وأمسك بأعضائي الحميمة. وقال لي مرتين: استرخِ، استرخِ. وضعتُ ذراعي بيننا ودفعته نحو الحائط. قلت له: آسف يا رجل أنا لست من هذا النوع".
وأضاف الرجل أمام المحكمة أن "نظرة ارتباك" بدت على النجم الهوليوودي الذي غادر الغرفة من دون أن يقول شيئاً.
وبدأت محاكمة سبايسي الأسبوع الفائت أمام محكمة ساذارك كراون في جنوب لندن. ونفي سبايسي الذي يمثل أمامها حراً هذه الاتهامات، معتبراً أن بعضها مختلَق وأن بعض العلاقات الأخرى كانت برضى المعنيين.
ووصفت المدعية العامة كريستين أغنيو سبايسي الحائز جائزة الأوسكار مرتين عن أدائه في فيلمي "أميريكن بيوتي" و"ذي يوجوال ساسبكتس"، بأنه "متنمر جنسي"، ولاحظت أنه لا يحترم الحدود الشخصية للأفراد و"يتلذّذ في جعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الارتياح".
ويُتوقع أن تستغرق محاكمة سبايسي نحو شهر.
آخر الأخبار
فنّ
الإسترخاء
تقبيلي
ومداعبتي"...
تفاصيل
صادمة
يرويها
المحكمة
اعتداء
سبايسي
جنسياً
إغماءات وتدافع لحظة وصول تامر حسني إلى السينما!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-06-11
مغني "رامشتاين" ينفي إتهامات بالاعتداء جنسياً على نساء
فنّ
2023-06-11
مغني "رامشتاين" ينفي إتهامات بالاعتداء جنسياً على نساء
0
منوعات
2023-06-02
مصوّرة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها... "كنت خائفة للغاية ولم أعد كما أنا"!
منوعات
2023-06-02
مصوّرة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها... "كنت خائفة للغاية ولم أعد كما أنا"!
0
منوعات
2023-05-17
كاتب سيرة الأمير هاري ينفي أمام المحكمة وجود أي "مصلحة شخصية" من مساعدة دوق ساسكس
منوعات
2023-05-17
كاتب سيرة الأمير هاري ينفي أمام المحكمة وجود أي "مصلحة شخصية" من مساعدة دوق ساسكس
0
آخر الأخبار
2023-04-06
موسكو تؤكد أن محاولات الضغط عليها "من دون طائل" بعد توقيفها صحافيًا أميركيًا
آخر الأخبار
2023-04-06
موسكو تؤكد أن محاولات الضغط عليها "من دون طائل" بعد توقيفها صحافيًا أميركيًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:40
إغماءات وتدافع لحظة وصول تامر حسني إلى السينما!
فنّ
06:40
إغماءات وتدافع لحظة وصول تامر حسني إلى السينما!
0
فنّ
06:38
"استكمالاً للأعياد"... يوسف الخال يطرب نيكول سابا بأغنية لملحم بركات
فنّ
06:38
"استكمالاً للأعياد"... يوسف الخال يطرب نيكول سابا بأغنية لملحم بركات
0
فنّ
06:32
هالة صدقي تزرع البصل وتبيعه: لن أضطر الى التمثيل بعمل لا يعجبني!
فنّ
06:32
هالة صدقي تزرع البصل وتبيعه: لن أضطر الى التمثيل بعمل لا يعجبني!
0
فنّ
06:18
بعدما شبّهت الرجل بـ "الخروف".. هل تُحاكم رضوى الشربيني جنائيّاً؟
فنّ
06:18
بعدما شبّهت الرجل بـ "الخروف".. هل تُحاكم رضوى الشربيني جنائيّاً؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-04
قتل زوجته وخنق طفليه بالحبل... الحكم بالسجن مدى الحياة على الأب المجرم!
منوعات
2023-07-04
قتل زوجته وخنق طفليه بالحبل... الحكم بالسجن مدى الحياة على الأب المجرم!
0
أمن وقضاء
2023-05-16
قوة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة... وضبط معمل لتصنيع الحشيشة!
أمن وقضاء
2023-05-16
قوة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة... وضبط معمل لتصنيع الحشيشة!
0
فنّ
2023-01-24
نورهان تتلقى هدية باهظة جداً... "سيارة موديل السنة" (فيديو)
فنّ
2023-01-24
نورهان تتلقى هدية باهظة جداً... "سيارة موديل السنة" (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-06-24
قائد قوات فاغنر يعلن إعادة مقاتليه الى قواعدهم حقناً للدماء في البلاد
أخبار دولية
2023-06-24
قائد قوات فاغنر يعلن إعادة مقاتليه الى قواعدهم حقناً للدماء في البلاد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:48
وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان
أخبار لبنان
06:48
وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان
0
أخبار لبنان
05:58
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:58
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
0
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
3
منوعات
10:52
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
منوعات
10:52
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
4
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
5
منوعات
11:02
أنفقت أكثر من 100 ألف دولار لتصبح دمية بشرية... التحول صادم! (صورة)
منوعات
11:02
أنفقت أكثر من 100 ألف دولار لتصبح دمية بشرية... التحول صادم! (صورة)
6
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
7
منوعات
10:40
جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!
منوعات
10:40
جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More