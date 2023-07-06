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أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
فنّ
2023-07-06 | 06:08
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أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
تعرّضت الممثلة اللبنانيّة مادلين طبر لعضّة أسد مباشرةً على الهواء، وذلك أثناء استضافتها لمدرّب الأسود محمد الحلو ضمن برنامجها التلفزيوني "قعدة مع مادلين".
وجلست مادلين طبر على الأرض خلال اللقاء واحتضنت الأسد لكنه عضّها بيدها، فتدخّل المدرّب محمد الحلو لإبعاده وأكلمت اللقاء.
وفور انتهاء الحلقة التلفزيونيّة، توجّهت مادلين طبر إلى أحد المراكز الطبيّة لتلقي اللقاح اللازم.
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