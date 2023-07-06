مهرجان جرش ينطلق في 27 تموز.. وللنجوم اللبنانيين حصّة الأسد!

مهرجان جرش ينطلق في 27 تموز.. وللنجوم اللبنانيين حصّة الأسد!

وقع اختيار لجنة "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في الأردن على النجم عمر العبداللات لافتتاح النسخة الجديدة من المهرجان على المسرح الجنوبي، وذلك بتاريخ 27 تموز الجاري برفقة خمسين عازفاً وبقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد.

ويبدو أن للنجوم اللبنانيين حصّة الأسد في حفلات مهرجان جرش لهذا العام، فسيكون الجمهور الأردني على موعد مع كلّ من النجم وائل كفوري وشمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم وسلطان الطرب جورج وسوف والسوبر ستار راغب علامة والفنانين عبير وجورج نعمة.