دريد لحام بارع بتحضير طبق "الإسكالوب".. معلومات لا تعرفونها عنه!

دريد لحام بارع بتحضير طبق "الإسكالوب".. معلومات لا تعرفونها عنه!

كشف الممثل السوري القدير دريد لحام في حديث لموقع "فوشيا" عن وجهه الآخر، وتحدّث عن معلومات من حياته اليوميّة لا يعرفها الجمهور عنه.

واعتبر الممثل دريد لحام أن سرعة تأثّره بسبب عاطفته القويّة هي نقطة ضعفه، أمّا الصبر فهو ميزة في شخصيّته ومن نقاط قوّته.

كما أعلن دريد لحام عن شغفه الكبير في تحضير المأكولات، وكشف أنّه يبرع بتحضير طبق "الإسكالوب" الشهي لزوجته.

ووصف دريد لحام، صاحب شخصية غوّار، نفسه بأنّه أب صارم ولكنّه غير قاس، ويعاقب بحنان وبدافع المحبة.