نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل

نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي برجلٍ من الجنسيّة السوريّة يدّعي أن زوجته قد توفيت بسبب حادثة دهس تسبّب بها نجم "تيك توك" الياس شحود إثر قيادته بسرعة أثناء بثه المباشر على التطبيق الشهير.

وأشار زوج الضحية الى أن العائلة تتهرّب من واجبتها بعد الحادث المروّع، ما دفع بوالدة الياس شحود الى الظهور في بث مباشر ووضع النقاط على الحروف.

فقالت سليفانا حداد ان ابنها الياس شحود لم يكن ناشطاً على تطبيق "تيك توك" في تاريخ وقوع الحادث المأساوي، نافيةً هذه التهمة عن ولدها.

ولفتت سيلفانا الى ان ابنها الياس رافق عائلة الضحيّة الى المستشفى بعد وقوع الحادث وساندها لأيام بعكس ما يتمّ تداوله، مُعتبرةً ان عائلة الضحية تسعى للمساومة بالمطالبة بمبالغ ماديّة كبيرة.