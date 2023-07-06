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تعليقاً على موجة رشق الفنانين خلال حفلاتهم... أديل تتحدى جمهورها على المسرح: "سأقتلكم" (فيديو)

فنّ
2023-07-06 | 09:41
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تعليقاً على موجة رشق الفنانين خلال حفلاتهم... أديل تتحدى جمهورها على المسرح: &quot;سأقتلكم&quot; (فيديو)
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تعليقاً على موجة رشق الفنانين خلال حفلاتهم... أديل تتحدى جمهورها على المسرح: "سأقتلكم" (فيديو)

حذرت مغنية البوب البريطانية أديل معجبيها من أنها لن تقبل بإلقاء أشياء من أي نوع عليها على خشبة المسرح، تعليقاً على إصابة عدد من الفنانين بجروح في الآونة الأخيرة جرّاء تعرضهم لحوادث من هذا النوع.

ففي حزيران الفائت، اضطرت المغنية بيبي ريكسا إلى قطع حفلة موسيقية كانت تحييها في نيويورك بعد رمي أحد أفراد الجمهور هاتفاً على رأسها، مما أدى إلى إصابة طفيفة في عينها.

كذلك سُجلت أخيراً مجموعة حوادث أخرى مماثلة من بينها استهداف المغنية بينك في حين التقطت المغنية كيساً صغيراً يُعتقد أنه يحتوي على رماد جثمان والدة أحد أفراد الجمهور.

وأسِفَ عدد من الفنانين لكون المشاهد التي يصورها المتفرجون بواسطة هواتفهم وتنتشر بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي تشجّع إقدام آخرين على سلوكيات مماثلة.

وأكدت النجمة أديل المقيمة راهناً في لاس فيغاس حيث تحيي حفلات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، أنها لن تقبل بأن تتعرض لهذا النوع من الأعمال، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت ساخرة في مقطع فيديو متداول على "تيك توك" و"تويتر": "اللعنة، أتحداكم، أتحداكم أن ترموا شيئاً نحوي. سأقتلكم".

وبمسدس خاص محشو بقميص تي-شيرت، قذفت من على المسرح واحدة نحو الجمهور وعلّقت ضاحكة "توقفوا عن إلقاء الأشياء على الفنانين!".

وليس موجة رشق الفنانين بأغراض جديدة. ففي نهاية العام الفائت، أصيب هاري ستايلز في عينه بقطعة سكاكر "سكيتل"، وألقيت على وجهه باقة من الزهور أخيراً.


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