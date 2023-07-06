مستجدات حول وفاة حفيد روبرت دي نيرو ووالدته المفجوعة تُفجّر قنبلة... "رحل ابني إلى الأبد"! (صورة)

أعلنت ابنة الممثل الهوليوودي روبرت دي نيرو المفجوعة عبر إنستغرام الأربعاء أن ابنها البالغ من العمر 18 عاما تناول جرعة زائدة من "الفنتانيل" ما تسبب في وفاته الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، ردّت درينا، 51 عاما، على أحد الأشخاص الّذين علّقوا على منشورها خلال الأيام الفائتة عن وفاة ابنها لياندرو، بأن شخصاً ما باع ابنها مخدرات "ملوثة".

وقالت درينا: "كانوا يعلمون أن الحبوب الّذين باعوه إياها غير صالحة للاستهلاك ومع ذلك قدموها له".

وأضافت: "بالنسبة لكل هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا يتمتعون بفرصة بيع وشراء هذه المنتجات، فقد رحل ابني إلى الأبد".

ويُذكر أنه تم العثور على جثة حفيد روبرت دي نيرو هامدة بجوار مسحوق أبيض في شقة قيمتها 950 ألف دولار في منطقة Cipriani Club Residences في وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية يوم الأحد.

وحتى الآن لم يتم تأكيد سبب وفاة لياندرو بشكل رسمي.