الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مستجدات حول وفاة حفيد روبرت دي نيرو ووالدته المفجوعة تُفجّر قنبلة... "رحل ابني إلى الأبد"! (صورة)

فنّ
2023-07-06 | 12:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مستجدات حول وفاة حفيد روبرت دي نيرو ووالدته المفجوعة تُفجّر قنبلة... &quot;رحل ابني إلى الأبد&quot;! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مستجدات حول وفاة حفيد روبرت دي نيرو ووالدته المفجوعة تُفجّر قنبلة... "رحل ابني إلى الأبد"! (صورة)

أعلنت ابنة الممثل الهوليوودي روبرت دي نيرو المفجوعة عبر إنستغرام الأربعاء أن ابنها البالغ من العمر 18 عاما تناول جرعة زائدة من "الفنتانيل" ما تسبب في وفاته الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، ردّت درينا، 51 عاما، على أحد الأشخاص الّذين علّقوا على منشورها خلال الأيام الفائتة عن وفاة ابنها لياندرو، بأن شخصاً ما باع ابنها مخدرات "ملوثة".

وقالت درينا: "كانوا يعلمون أن الحبوب الّذين باعوه إياها غير صالحة للاستهلاك ومع ذلك قدموها له".

وأضافت: "بالنسبة لكل هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا يتمتعون بفرصة بيع وشراء هذه المنتجات، فقد رحل ابني إلى الأبد".

ويُذكر أنه تم العثور على جثة حفيد روبرت دي نيرو هامدة بجوار مسحوق أبيض في شقة قيمتها 950 ألف دولار في منطقة Cipriani Club Residences في وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية يوم الأحد.

وحتى الآن لم يتم تأكيد سبب وفاة لياندرو بشكل رسمي.

 

آخر الأخبار

فنّ

ممثل

هوليوود

روبرت دي نيرو

حفيد

ابنة

وفاة

جرعة زائدة

مخدرات

منشور

انستغرام.

LBCI التالي
أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-03

بعد شهر على استقباله طفله السابع... روبرت دي نيرو يفقد حفيده عن عمر 19 عاما! (صورة)

LBCI
فنّ
2023-07-01

عن 89 عاماً... وفاة الممثل الحائز جائزة أوسكار آلن أركِن

LBCI
فنّ
2023-06-16

حائزة على جائزتي أوسكار... وفاة الممثلة البريطانية غليندا جاكسون عن 87 عاماً

LBCI
فنّ
2023-05-30

وفاة الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك عن 76 عاماً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:55

في سنّ الـ54... هكذا خرجت جنيفر أنيستون من صالة الرياضة وماذا كشفت عن لياقتها البدنية؟ (صور)

LBCI
فنّ
10:12

"تمارس التسلط والتهديد"... أبناء ممثل شهير يقاضون معاونته المنزلية بتهمة "المضايقات المعنوية"

LBCI
فنّ
09:41

تعليقاً على موجة رشق الفنانين خلال حفلاتهم... أديل تتحدى جمهورها على المسرح: "سأقتلكم" (فيديو)

LBCI
فنّ
07:15

نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تحديث التعميم ١٥٨ ... هل يزيد من إقبال المودعين؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-05

وزير العدل من بكركي: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء جدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-04

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

LBCI
منوعات
2023-07-05

عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وزيرة الخزانة الأميركية الى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل يشعل حقل الدرة التوتر من جديد في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

رسميا إيران في منظمة شانغهاي... مكاسب اقتصادية وسياسية في وجه العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تطبيق ثريدز ... منافس جدي لتويتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عند الحدود الجنوبية المتاريس جاهزة...ما الذي يحرّك الجبهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تحديث التعميم ١٥٨ ... هل يزيد من إقبال المودعين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:36

مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة

LBCI
أخبار لبنان
09:39

إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح

LBCI
أخبار لبنان
10:47

هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية

LBCI
خبر عاجل
04:59

أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق

LBCI
فنّ
06:08

أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
03:29

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم

LBCI
امن وقضاء
11:30

أمّنته على قبض حوالة مالية باسمها وخان الأمانة... ماذا حصل؟

LBCI
فنّ
07:15

نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More