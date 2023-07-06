في سنّ الـ54... هكذا خرجت جنيفر أنيستون من صالة الرياضة وماذا كشفت عن لياقتها البدنية؟ (صور)

شوهدت نجمة مسلسل "فريندز" الشهير جنيفر أنيستون وهي تخرج من حصّة الرياضة في لوس أنجلوس خلال هذا الاسبوع.

وظهرت أنيستون، البالغة من العمر 54 عامًا، في لباس الرياضة باللّون الأسود الّذي أظهر لياقتها البدنية، مع قميص كُتب عليه "الوقوف في وجه السرطان"، وهي حملة توعوية شاركت فيها لجمع التبرعات.

ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، تستمتع النجمة الأميركية بالتمارين الرياضية بعدما أمضت سنوات شبابها في إرهاق نفسها.

واعترفت جنيفر في إحدى المقابلات مؤخراً بأنها أصيبت بعدة إصابات على مر السنين نتيجةً لنظام اللياقة البدنية القاسي الذي اعتمدته.

وقالت: "هذا أمر شاق. لقد أرهقت جسدي وكسرته".