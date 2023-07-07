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تنهي بها مسيرة نصف قرن... "ذي إيغلز" تبدأ في أيلول جولة حفلات وداعية!
فنّ
2023-07-07 | 02:47
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تنهي بها مسيرة نصف قرن... "ذي إيغلز" تبدأ في أيلول جولة حفلات وداعية!
تنهي بها مسيرة نصف قرن... "ذي إيغلز" تبدأ في أيلول جولة حفلات وداعية!
أعلنت فرقة "ذي إيغلز" الأميركية الخميس عن جولة حفلات وداعية لها تستهلها بنيويورك في أيلول المقبل، تنهي بها مسيرة نصف قرن اشتهرت خلالها عالمياً بأغنيتها "هوتيل كاليفورنيا".
وأفادت الفرقة في بيان أصدرته بأن البرنامج الأولي للجولة يشمل 13 حفلة بين أيلول وتشرين الثاني تقام كلها في الولايات المتحدة، لكنها أكدت أنها ستحيي حفلات "بقدر ما يطلب الجمهور"، مشيرة إلى أن الجولة قد تُمدد إلى سنة 2025.
وتبدأ الجولة التي تحمل عنوان The Long Goodbye ("الوداع الطويل") في 7 أيلول بحفلة في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.
وأضاف أعضاء الفرقة ومنهم المخضرم دون هنلي في بيانهم "لقد دامت مسيرتنا أكثر بكثير مما كان يتوقعه أيّ منّا يوماً، ولكن لكل شيء نهاية، وقد حان الوقت لكي ننهي" هذه المسيرة.
وهيمنت الفرقة التي تأسست عام 1971 بقيادة المغني وعازف الدرامز دون هنلي وعازف الغيتار غلِن فري الذي توفي عام 2016 على صدارة سباق الأغنيات الأميركي في سبعينات القرن العشرين بفضل أغنياتها "تايك ايت إيزي" و"وان أوف ذيز نايتس" و"هوتيل كاليفورنيا" التي لا تزال إلى اليوم تحظى بشعبية واسعة.
وبيعت نحو 150 مليون نسخة من ألبومات الفرقة التي انفرط عقدها مرات عدّة، وكانت تلتئم مجدداً في كل منها، وفازت بـ6 جوائز غرامي الموسيقية الأميركية.
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