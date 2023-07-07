شريهان تستذكر رجاء الجداوي: حيّة تُرزق في قلبي!

وحشتيني .. بحبك .. حية تٌرزقي في قلبي .. معايا في كل فرض وكل خطوة و دعاء ..
رحم الله #رجاء_الجداوي وغفر لها وجعل قبرها روضة من رياض الجنّة، إنّا لله وإنّا إليه لراجعون. فلا تيأسوا الله يسمع دعائكم.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
https://t.co/EPEgEmzfic
— Sherihan (@Sherihan) July 5, 2023
وحشتيني .. بحبك .. حية تٌرزقي في قلبي .. معايا في كل فرض وكل خطوة و دعاء ..
رحم الله #رجاء_الجداوي وغفر لها وجعل قبرها روضة من رياض الجنّة، إنّا لله وإنّا إليه لراجعون. فلا تيأسوا الله يسمع دعائكم.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
https://t.co/EPEgEmzfic