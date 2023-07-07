شريهان تستذكر رجاء الجداوي: حيّة تُرزق في قلبي!

شريهان تستذكر رجاء الجداوي: حيّة تُرزق في قلبي!

استذكرت النجمة المصريّة شريهان زميلتها الراحلة رجاء الجداوي، وذلك في تغريدةٍ جديدة أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ودوّنت الفنانة شريهان في تغريدتها: "وحشتيني، بحبك. حية تُرزق في قلبي، معايا في كل فرض وكل خطوة ودعاء"، مضيفةً "رحم الله رجاء الجداوي وغفر لها وجعل قبرها روضة من رياض الجنّة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون. فلا تيأسوا الله يسمع دعائكم".

وأرفقت شريهان تغريدتها بتصريحٍ قديم للراحلة رجاء الجداوي تقول فيه "شريهان هي ابنتي الّتي لم أنجبها".