ما سبب غياب دوللي شاهين عن الساحة الفنيّة؟

ما سبب غياب دوللي شاهين عن الساحة الفنيّة؟

كشفت الفنانة دوللي شاهين عن سبب غيابها عن الساحة الفنيّة، مُعتبرةً ان الوسط الفنّي يقوم على "الشللية" وفق تعبيرها، وبالتالي يصعب على الفنان تحقيق الإستمراريّة في هذه الظروف.

وكشفت دوللي شاهين أنّها تتعرّض للظلم، فقالت "أنا ظُلمت وحاربوني، ويستمرّون بمحاربتي حتى اليوم. وعندما يقترح اسمي لعمل جديد، يروّج البعض أنني غادرت مصر وعدت الى لبنان وابتعدت عن الفن".