إليسا تضج أنوثة في باريس.. هكذا حضرت عرض ايلي صعب (صور)

إليسا تضج أنوثة في باريس.. هكذا حضرت عرض ايلي صعب (صور)

ككلّ عام، تحرص النجمة اللبنانيّة إليسا على حضور العرض الخاص بالمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وتداول روّاد الانترنت صوراً من حضور إليسا لعرض ايلي صعب، وبدت وهي تضجّ أنوثة بفستانٍ قصير على شكل قميص ونسّقت معه حقيبة يد صغيرة.

كما غنّت الفنانة اليسا أغنيتها الجديدة "بتمايل على الـ beat"، وهنّأت ايلي صعب بمناسبة عيد ميلاده وسط حضور مجموعة من الأصدقاء.