إليسا تضج أنوثة في باريس.. هكذا حضرت عرض ايلي صعب (صور)

#مشاهير_وخبار | #اليسا من خلال حضورها عرض ازياء المصمم العالمي #ايلي_صعب في باريس امس ..@elissakh pic.twitter.com/pgiTnjg7CN
— مشاهير وخبار - celebrities updates (@celebritiesup10) July 6, 2023
#مشاهير_وخبار | #اليسا من خلال حضورها عرض ازياء المصمم العالمي #ايلي_صعب في باريس امس ..@elissakh pic.twitter.com/pgiTnjg7CN
مزيد من الصور تجمع #اليسا، #يسرى و #ايلي_صعب في عرض أزياء الأخير بباريس @elissakh pic.twitter.com/nA6FTHCa9A
— Elissa Photos (@ElissaPhotos) July 5, 2023
مزيد من الصور تجمع #اليسا، #يسرى و #ايلي_صعب في عرض أزياء الأخير بباريس @elissakh pic.twitter.com/nA6FTHCa9A
علي الحان اغنيتها الجديدة الفنانة ملكة الاحساس تغني #بتمايل_على_الـBeat من باريس احتفالاً بعيد المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب ❤️🔥#تحديثات_اليسا@elissakh @ERecordsMusic pic.twitter.com/aP7o3dy4XM
— تحديثات إليسا (@Elissa_Update) July 5, 2023
علي الحان اغنيتها الجديدة الفنانة ملكة الاحساس تغني #بتمايل_على_الـBeat من باريس احتفالاً بعيد المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب ❤️🔥#تحديثات_اليسا@elissakh @ERecordsMusic pic.twitter.com/aP7o3dy4XM