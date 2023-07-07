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تمهّيدًا لألبومٍ مستقبلي... الممثلة إيرابيل أدجاني تصدر أغنية جديدة!

فنّ
2023-07-07 | 07:58
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تمهّيدًا لألبومٍ مستقبلي... الممثلة إيرابيل أدجاني تصدر أغنية جديدة!
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تمهّيدًا لألبومٍ مستقبلي... الممثلة إيرابيل أدجاني تصدر أغنية جديدة!

تمهّيدًا لألبومٍ مستقبلي... الممثلة إيرابيل أدجاني تصدر أغنية جديدة!

أصدرت الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني الجمعة أغنية مشتركة بعنوان "Les   courants d'air " مع قائد فرقة "لويز أتاك" الفرنسية غايتان روسيل تمهيداً لألبوم مستقبلي.

وتنتمي "ليه كوران دير" إلى موسيقى الإلكترو، وتمت فيها تنقية صوتَي الممثلة والمغني بواسطة تقنية "أوتوتيون"، وتذكّر بأغنية "تايتكول" التي لحّنها الفرنسي كافينسكي وشكلت الموسيقى التصويرية لفيلم "درايف" .

وتندرج الأغنية الجديدة ضمن ألبوم يصدر لاحقاً وهو الثاني للممثلة بعد ذلك الذي تعاونت فيه مع النجم الراحل سيرج غينزبور قبل 40 عاماً وتضمّن أغنية  Pull marine"بول مارين".

ويضم الألبوم الجديد الموجود في الأدراج منذ عام 2006 والذي توقعت صحيفة "لو باريزيان" طرحه في نهاية السنة الجارية، مجموعة أغنيات مشتركة مع مغنين فرنسيين وعالميين من بينهم سيل ويوسو ندور وسيمون لو بون (من فرقة "دوران دوران") وديفيد سيلفيان (فرقة "جابان") وبيتر مورفي ("باوهاوس") وسواهم من الفنانين الذين توفي 3 منهم.

وقالت أدجاني عن الألبوم الذي استغرق العمل عليه 17 عاماً في حديث لمحطة "إر تي إل" إنه "مغامرة (...) لم تكن وراءها سوى رغبة في المجيء إلى الاستوديو للتسجيل والاستسلام اللموسيقى"، واصفة نفسها بأنها "ممثلة تغني".
 

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