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بريتني سبيرز تتعرّض للصفع عند لقائها لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما... ما القصة؟

فنّ
2023-07-07 | 09:47
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بريتني سبيرز تتعرّض للصفع عند لقائها لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما... ما القصة؟
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بريتني سبيرز تتعرّض للصفع عند لقائها لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما... ما القصة؟

كشفت نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز الخميس أنها تلقت صفعة في لاس فيغاس من أحد عناصر الفريق الأمني للاعب كرة السلة الفرنسي الواعد في الدوري الاميركي للمحترفين فيكتور ويمبانياما، ما حملها على التقدّم بشكوى في شأن هذا الحادث.

وأوضحت المغنية على حسابها عبر شبكة "إنستغرام" أنها رأت ليل الأربعاء عند مدخل مطعم أحد الفنادق اللاعب الفرنسي الموجود راهناً في نيفادا لخوض أول مباراة له مع فريق سان أنتونيو سبيرز.

وأضافت المغنية "قررت التحدث إليه وتهنئته على نجاحه. ونظراً لشدة الضوضاء، نقرتُ على كتفه لجذب انتباهه (...) فما كان من عنصر في جهاز أمنه إلا أن صفعني من دون أن ينظر إلى الوراء".

واشارت إلى أن الصفعة كادت أن تطيحها أرضاً وأدت إلى انتزاع نظارتها عن وجهها، بحسب وكالة فرانس برس.

وأفاد موقع "تي إم زي" الذي أورد الخبر بأن بريتني سبيرز تقدّمت بشكوى بعد هذا الحادث.

وأكد فيكتور ويمبانياما بعد حصته التدريبية الخميس حصول الحادث، موضحاً أنه لم يعلم بأن سبيرز هي المعنية إلا لاحقاً.

وروى اللاعب الفرنسي الشاب البالغ 19 عاماً "راح شخص يناديني "سيدي، سيدي!" ، ثم أمسك بي من ظهري لا من كتفي. شعرت بأن الأمن أبعد هذا الشخص، لكنني لا أعرف بأي درجة من القوة".

وأضاف "لم أنظر، بل واصلت السير لكي أذهب لتناول العشاء وتمضية أمسية"، مشيراً إلى أن جهاز أمن سان أنتونيو سبيرز أعطاه إرشادات طلب منه فيه ألاّ يتوقف تجنباً "للتسبب باحتشاد".

وكتبت بريتني سبيرز على "إنستغرام": "يلاحقني الناس باستمرار... لكنّ فريقي الأمني لم يضرب أياً منهم"، مجدِدَةً تأكيدها أن كل ما فعلته هو أنها ربتت على كتفه.

وأفادت بأنها لم تتلق بعد "اعتذاراً علنياً من اللاعب أو من فريقه الأمني" أو من ناديه"، متمنيةً "أن يبادروا إلى ذلك".

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