"بعصي مزودة بمسامير"... مغنية فرنسية تخيلت قتل ماكرون بأسلوب وحشي والنيابة تحقق!

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً بحق المغنية أيزيا هيجلان بتهمة "التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة" بعدما تحدثت في حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما كشفت النيابة لوكالة فرانس برس السبت.وفي التفاصيل، تخيلت الفنانة على المسرح، خلال حفلتها مساء الخميس في بوليو سور مير بإطار مهرجان في جنوب فرنسا، مشهداً يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله، وفق فرانس برس.وقالت: "أنا أعرفه. أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيته على ارتفاع 20 متراً عن الأرض، وأن يحضر الجميع بعصي هائلة رؤوسها مزودة بمسامير".كما أضافت ابنة المغني جاك هيجلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الإلكتروني وحساب تيك توك للمجلة الثقافية "إين-آوت كوت دازور": "هناك ننزله لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يصبح فوقنا تماماً سيكون لدينا جميعاً عصي نحتفل، ونطرحه أرضاً لكن بلطف".فيما أردفت بسخرية: "أرى من الآن عنوان (صحيفة) "نيس-ماتان" غداً: إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون"، حسب ما ذكرت الصحيفة المحلية التي تحدثت عن الحفل في عددها صباح السبت وتحدثت عن محاولة فاشلة للدرك لاستجوابها في نهاية العرض.