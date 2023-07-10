فرقة "بي تي اس" الكورية الجنوبية تنشر مذكراتها

فرقة "بي تي اس" الكورية الجنوبية تنشر مذكراتها



أصدرت فرقة "بي تي اس" الموسيقية مذكراتها في بلدها كوريا الجنوبية الأحد، احتفالاً بمرور عشر سنوات على تأسيسها، في حدث انتظره معجبوها بفارغ الصبر.



وقالت عقيلة، وهي ماليزية مولعة بالفرقة، أمام مكتبة كيوبو في غوانغهوامون، إحدى أكبر مكتبات سيول، "أتيت إلى هنا منذ التاسعة صباحاً، وحصلت أخيراً على الكتاب".



وشارك الصحافي الكوري الجنوبي كانغ ميونغ سيوك وأعضاء في الفرقة في كتابة "Beyond the Story: 10-Year Record of BTS" ("ما وراء القصة: 10 سنوات لفرقة بي تي اس")، بحسب دار "فلاتيرون بوكس" الناشرة للكتاب الذي يُطرح أيضاً في الولايات المتحدة حيث تصدّر قائمة أفضل الكتب مبيعاً على "أمازون" بفضل الطلبات المسبقة.



واختير تاريخ التاسع من تموز لنشر هذه المذكرات، تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المنظمة الخاصة بمعجبي الفرقة حول العالم، واسمها ARMY ("آرمي").



ونجحت فرقة "بي تي اس"، التي ظهرت لأول مرة في 13 حزيران 2013، بنشر الموسيقى الكورية الجنوبية في جميع أنحاء العالم، وحصدت مليارات الدولارات بفضل قاعدتها الجماهيرية العالمية الواسعة.



ولمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاقها، صدرت مجموعة طوابع خاصة بالفرقة في أيار الماضي، ونفدت سريعاً بعد ثلاث ساعات فقط على طرح قطعها البالغ عددها 120 ألفاً.



وتأخذ الفرقة استراحة حاليا لأن اثنين من أعضائها يؤديان الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.