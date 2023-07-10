بعد تسريب فيديو فاضح له مع "مريومة".. أحمد رافع يردّ: مفبرك بالذكاء الاصطناعي

بعد تسريب فيديو فاضح له مع "مريومة".. أحمد رافع يردّ: مفبرك بالذكاء الاصطناعي

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بفيديوهات مُسرّبة منسوبة الى الممثل السوري أحمد رافع وهو بوضعيات فاضحة أثناء تواصله بالصوت والصورة مع سيدة تدعى "مريومة"، ويتخلّل الحدث إساءات لزميله أيمن رضا وللشعب العراقي واللبناني.

وخرج أحمد رافع عن صمته وكشف أن الفيديو الفاضح المنسوب اليه "مفبرك بالذكاء الاصطناعي من قبل المعارضة السورية".

وأضاف: "رجل يعيش في ألمانيا وراء هذه الفيديوهات وحاول ابتزازي مادياً لكنّي رفضت دفع آلاف الدولارات مقابل عدم النشر".