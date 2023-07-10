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الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!

فنّ
2023-07-10 | 06:05
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الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!
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الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!

الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولار أميركي شهرياً في تلفزيون لبنان!

في أحدث تصريحاته، أثار الشيف اللبناني الشهير أنطوان الحاج جدلاً بسبب الراتب الّذي بات يتقاضاه في الفترة الأخيرة.
 
وصرّح الشيف أنطوان: "وفق العقد بيني وبين تلفزيون لبنان، يجب أن أتقاضى 200 دولار أميركي على الحلقة أي بمجموع 4 آلاف دولار شهرياً".
 
وأردف الشيف انطوان قائلاً "اليوم أصبح راتبي 40 دولار شهرياً وما زلت في تلفزيون لبنان لأنني وفيّ له... سبق ورفضت عروضاً تلفزيونيّة وصلت أجرتها إلى 8 آلاف دولار".

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