تُقدّر بـ400 مليون دولار... النجم جاكي شان يُؤكّد عدم توريث طفليه لهذا السبب!

تداولت المواقع الإلكترونية العالمية خبراً يُزعم فيه أن ابن النجم الصيني جاكي شان لن يرث ثروة والده المقدرة بـ 400 مليون دولار بعد وفاته.



ومن المؤكّد أن النجم المحبوب من الملايين يعيش علاقة "مضطربة" مع طفليه Jaycee Chan و Etta Ng Chok Lam.



ويُذكر أن جاكي شان، 69 عاما، ادّعى في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه قد "تخلى عن ابنته"، وذلك بعدما تلقى إشادة من المعجبين إثر انتشار مقطع فيديو مؤثر له ولابنته يشاهدان أعماله المثيرة القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي.



واتّضح في وقتٍ لاحق أن الفيديو هو في الواقع مشهد من فيلم Ride On الجديد لجاكي شان، والممثلة التي شوهدت وهي تشاركه لحظة من البكاء ليست ابنته.



وعلى الرغم من امتلاكه لثروة تبلغ حوالي 400 مليون دولار، فقد أصر تشان على أنه "يجب على طفليه أن يشقا طريقهما في العالم".



في مقابلة مع SOH Talks & Ideas، قال تشان إنه يعتقد أن ابنه "ليس منضبطاً" ولا "يعرف كيف يتصرّف" خلال المحادثات.

وفي الواقع، من المعروف أن Jayceeلا يزال قابعاً في ظل والده، ولم ينجح كممثل في هوليوود ولا كموسيقي.



كما تم القبض على نجل النجم العالمي في عام 2014، في الصين لحيازته على "الماريجوانا".



حينها، أعلن جاكي شان قائلاً: "أود أن أغتنم هذه الفرصة وأقول لـ Jaycee لقد ارتكبت خطأً وعليك أن تكون مسؤولاً عن العواقب"، مضيفاً: "أنا والدك وسأكون معك دائمًا. سنواجه الطريق معًا".