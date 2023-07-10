بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!

بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!

لا تزال قضية أغنية "وبطير" تتفاعل بين الفنانين إليسا وزياد برجي.

وفي جديد القضية، غرّد زياد برجي في حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، وكتب: "ابلغنا المحامي جان قيقانو ان محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء و نشر اغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقا."