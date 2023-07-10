تامر حسني يفاجئ جمهوره اللبناني في إحدى صالات السينما: "شكراً شكراً من كل قلبي"! (فيديو)

تامر حسني يفاجئ جمهوره اللبناني في إحدى صالات السينما: "شكراً شكراً من كل قلبي"! (فيديو)



فاجأ الفنان المصري تامر حسني جمهوره في زيارة الى احدى دور السينما في لبنان حيث عرض فيلمه "تاج".



ونشر تامر عبر صفحته على تويتر فيديو يظهر فيه دهشة الحضور عند رؤيته في قاعة السينما.



وعلّق تامر على الفيديو قائلاً:"زيارة مفاجأه لسينما لبنان لفيلم تاج. مع حبايب قلبي الجمهور اللبناني الحبيب بجد فرحان اوي من ردود افعالكم على الفيلم و من حسن و كرم استقبالكم لي، كل الحب و التقدير لكم. شكراً شكراً من كل قلبي".