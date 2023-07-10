تامر حسني يفاجئ جمهوره اللبناني في إحدى صالات السينما: "شكراً شكراً من كل قلبي"! (فيديو)

زيارة مفاجأه لسينما لبنان لفيلم تاج 👑🇱🇧 مع حبايب قلبي الجمهور اللبناني الحبيب بجد فرحان اوي من ردود افعالكم على الفيلم و من حسن و كرم استقبالكم لي ، كل الحب و التقدير لكم ،،، شكراً شكراً من كل قلبي 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 pic.twitter.com/1HLLMyI4u1
— Tamer Hosny (@tamerhosny) July 10, 2023
زيارة مفاجأه لسينما لبنان لفيلم تاج 👑🇱🇧 مع حبايب قلبي الجمهور اللبناني الحبيب بجد فرحان اوي من ردود افعالكم على الفيلم و من حسن و كرم استقبالكم لي ، كل الحب و التقدير لكم ،،، شكراً شكراً من كل قلبي 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 pic.twitter.com/1HLLMyI4u1