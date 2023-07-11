بعد تنصيبها سفيرة لمناهضة تعنيف الأطفال.. ماغي بو غصن تعلّق على حادثة الحضانة في لبنان

بعد تنصيبها سفيرة لمناهضة تعنيف الأطفال.. ماغي بو غصن تعلّق على حادثة الحضانة في لبنان

بعد انتشار مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان، خرجت الممثلة اللبنانيّة ماغي بو غصن عن صمتها وعلّقت على الحادثة في تغريدةٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ودوّنت الممثلة ماغي بو غصن " شي مخيف.. ما بعرف كيف إلها قلب وضمير تتعامل مع أطفال أمانة عندها بهالطريقة! هيدي الحضانة لازم تتسكّر وتتحاسب المرا اللي بالفيديو.. جمعية حماية تابعت الموضوع من لما انكشف عن الموضوع.. وبلشت من ساعات تتحرّك مع الجهات المختصة".

يذكر أن ماغي بو غصن تتعاون مع جمعية "حماية" كسفيرة إعلامية لنشر الوعي حول ظاهرة العنف ضدّ الأطفال بكافة أشكاله.