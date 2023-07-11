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كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"

فنّ
2023-07-11 | 04:52
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كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: &quot;احبسوا بنت الحرام&quot;
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كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"

كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"

ثارت الإعلاميّة كارلا حداد غضباً بعد انتشار فيديو المربية الّتي تعنّف الأطفال داخل دار الحضانة في لبنان، وأطلقت سلسلة من التغريدات عبر حسابها على تويتر.
 
فكتبت كارلا حداد " فيديو الحضانة مش بس مستفز، هيدي جريمة، هالمخلوقة (حرام نشبها بالحيوان) لازملها رجم حتى الموت. وأكيد يلي اسمها حضانة لازملها تغريم وتسكير بالشمع الأحمر".
 
وتابعت كارلا بغضبٍ شديد " احبسوا بنت الحرام اشدّ العقوبات إلها ولأصحاب الحضانة (حضانة الإجرام).. الرّقابة على كل الحضانات و المدارس و الأماكن المخصّصة للأطفال، واجب".

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