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قبلة حميمة من عارضة أزياء شهيرة لحبيبتها تثير الجدل في بطولة ويمبلدون! (صور)

فنّ
2023-07-11 | 10:45
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قبلة حميمة من عارضة أزياء شهيرة لحبيبتها تثير الجدل في بطولة ويمبلدون! (صور)
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قبلة حميمة من عارضة أزياء شهيرة لحبيبتها تثير الجدل في بطولة ويمبلدون! (صور)

أثارت عارضة الأزياء العالمية كارا ديليفين جدلاً واسعاً في عالم الإنترنت بسبب قبلة حميمة جمعتها بحبيبتها في بطولة ويمبلدون يوم الاثنين.

ورصدت عدسات الكاميرا قبلة العارضة البريطانية لحبيبتها "مينكي" واسمها الحقيقي ليا ماسون على المدرجات، وذلك بعدما أعلنتا عن علاقتهما الرومنسية العام الماضي.

وظهرت كارا ديليفن، 30 عاما، جالسةً إلى جانب الممثلة المشهورة سيينا ميلر، في بطولة ويمبلدون مرتديةً سترة واسعة باللون "البيج" مع بنطال جلدي أسود.

ويأتي ذلك وسط موجة انتقادات تلقتها النجمة من قبل مستخدمي تويتر لتجاهلها مقابلة مع أسطورة رياضة السيارات البريطانية مارتن براندل في سباق الجائزة الكبرى البريطاني يوم الأحد.

 
 
 

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فنّ

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مارتن براندل.

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