باسم مغنية: "اللي ما عندو تيتا وجدّو ما يجيب اولاد".. ويقدّم اعتذراً بعد تعرّضه لهجوم شرس!

باسم مغنية: "اللي ما عندو تيتا وجدّو ما يجيب اولاد".. ويقدّم اعتذراً بعد تعرّضه لهجوم شرس!

شنّ عدد كبير من روّاد الإنترنت هجوماً شرساً على الممثل اللبناني باسم مغنية بعد التغريدة الّتي أطلقها للتعليق على حادثة دار الحضانة في لبنان والّتي جاء فيها "اللي ما عندو تيتا وجدّو ما يجيب اولاد".

وبعد مرور ساعات، حذف باسم مغنية تغريدته الّتي اعتبرها الكثيرون مستفزّة، واعتذر في تغريدة جديدة موضحاً ما قصده فكتب "بعتذر من الكلّ. مش هيدا المقصود. المقصود إنو إيام زمان كانت الأمور تتعالج بطريقة طبيعية. ما كنت موفق بالتغريدة لأنو ما وصل شو بقصد. أنا أول واحد عملت ريتويت لكل اللي هاجموا هيدي الحضانة".