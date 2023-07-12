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محاولة اغتيال عادل امام في مصر... تفاصيل صادمة تُروى للمرّة الأولى!

فنّ
2023-07-12 | 04:01
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محاولة اغتيال عادل امام في مصر... تفاصيل صادمة تُروى للمرّة الأولى!
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محاولة اغتيال عادل امام في مصر... تفاصيل صادمة تُروى للمرّة الأولى!

محاولة اغتيال عادل امام في مصر... تفاصيل صادمة تُروى للمرّة الأولى!

تحدّث العضو السابق في الجماعة الإسلاميّة بمصر محمد كروم عن تكليفه من عبود الزمر حين كان في السجن باغتيال الممثل المصري عادل إمام، وذلك خلال وثائقي عرضته قناة "العربية" تحت عنوان "عادل إمام... ذاكرة مصرية".
 
ويبدو أن الخطة كانت تقضي باغتيال مفتي مصر سيد طنطاوي وتمّ تغييرها لاغتيال النجم عادل إمام. وبحسب موقع "العربية.نت" فقد "قال كروم الذي كان يستغل زيارته لوالده السجين، ويتلقى الأوامر من القيادات خلف القضبان، إن الجماعة الإسلامية أصدرت فتوى بتكفير عادل إمام، مشيراً إلى أن الخطة بدأت بمراقبة الزعيم في محيط مسرح الهرم الذي كان يشهد عرض مسرحية "بودي غارد". 
 
وأضاف محمد كروم أنه "بعد رصده لفترة ومعرفة مواعيده يتم إطلاق النار عليه أمام المسرح"، مؤكداً أن الجماعة اعتبرت أن عادل إمام تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد فيلم "الإرهابي".

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