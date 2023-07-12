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لهذا السبب... تغريم المخرج شربل خليل بدفع تعويض قدره 400 مليون ليرة للفنانة إليسا!
فنّ
2023-07-12 | 07:49
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لهذا السبب... تغريم المخرج شربل خليل بدفع تعويض قدره 400 مليون ليرة للفنانة إليسا!
لهذا السبب... تغريم المخرج شربل خليل بدفع تعويض قدره 400 مليون ليرة للفنانة إليسا!
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان جورج حبيقة حكماً غيابياً قضى بإدانة المخرج والكاتب شربل خليل في الدعوى المقامة ضده من الفنانة إليسا، بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات، وبعد الإدغام معاقبته بتغريمه مبلغاً وقدره 400 ألف ليرة لبنانية، وبإلزامه بدفع مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية للمدعية الشخصية على سبيل العطل والضرر، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة، وفق ما نقلت
الوكالة الوطنية للإعلام
.
تجدر الاشارة الى أن الدعوى المشار اليها جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها اليسا بواسطة وكيلها المحامي الان ليشع الخوري، في حق خليل الذي نشر تغريدة على حسابه عبر "تويتر" تضمنت قدحاً وذماً وتشهيراً بالفنانة، ما شكّل توافراً للعناصر الجرمية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.
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