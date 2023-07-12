"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!

ما حدا يفرح إنو #إليسا بدها تغرّمني ٤٠٠ مليون ليرة 😂
الحكم صدر غيابياً لأنو ما حدا بلّغني ولا مرّة رسميا إنو في دعوى ضدّي، إلا عبر مواقع التواصل،
فكلّ القصة من أساسها باطلة وأكيد بالإستئناف رح تنفقس صاحبة الصوت المميّز متل ما انفقست مع زياد برجي😂#ريتويت#كتير_كوميك pic.twitter.com/SqFmD68wV8
— Charbel Khalil (@khalil_charbel) July 12, 2023
ما حدا يفرح إنو #إليسا بدها تغرّمني ٤٠٠ مليون ليرة 😂
الحكم صدر غيابياً لأنو ما حدا بلّغني ولا مرّة رسميا إنو في دعوى ضدّي، إلا عبر مواقع التواصل،
فكلّ القصة من أساسها باطلة وأكيد بالإستئناف رح تنفقس صاحبة الصوت المميّز متل ما انفقست مع زياد برجي😂#ريتويت#كتير_كوميك pic.twitter.com/SqFmD68wV8
🔴بيان:
ردّا على المدعوّة أليسار خوري المعروفة بالمغنية إليسا. pic.twitter.com/SMT5AaUrIN
— Charbel Khalil (@khalil_charbel) July 12, 2023
🔴بيان:
ردّا على المدعوّة أليسار خوري المعروفة بالمغنية إليسا. pic.twitter.com/SMT5AaUrIN