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"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!

"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!



بعد القرار القضائي الصادر بإدانة المخرج والكاتب شربل خليل في الدعوى المقامة ضده من الفنانة إليسا وإلزامه بدفع مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية للمدعية الشخصية على سبيل العطل والضرر، رد خليل في تغريدة نشرها في حسابه عبر موقع تويتر. وكتب: "ما حدا يفرح إنو إليسا بدها تغرّمني ٤٠٠ مليون ليرة .

الحكم صدر غيابياً لأنو ما حدا بلّغني ولا مرّة رسميا إنو في دعوى ضدّي، إلا عبر مواقع التواصل،

فكلّ القصة من أساسها باطلة وأكيد بالإستئناف رح تنفقس صاحبة الصوت المميّز متل ما انفقست مع زياد برجي." ما حدا يفرح إنو #إليسا بدها تغرّمني ٤٠٠ مليون ليرة 😂

الحكم صدر غيابياً لأنو ما حدا بلّغني ولا مرّة رسميا إنو في دعوى ضدّي، إلا عبر مواقع التواصل،

فكلّ القصة من أساسها باطلة وأكيد بالإستئناف رح تنفقس صاحبة الصوت المميّز متل ما انفقست مع زياد برجي😂#ريتويت#كتير_كوميك pic.twitter.com/SqFmD68wV8 — Charbel Khalil (@khalil_charbel) July 12, 2023 🔴بيان:

ردّا على المدعوّة أليسار خوري المعروفة بالمغنية إليسا. pic.twitter.com/SMT5AaUrIN — Charbel Khalil (@khalil_charbel) July 12, 2023