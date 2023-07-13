طلاق نسرين طافش من زوجها للمرّة الثانية.. "بكل هدوء وسلام"

طلاق نسرين طافش من زوجها للمرّة الثانية.. "بكل هدوء وسلام"

أعلنت الممثلة السوريّة نسرين طافش انفصالها عن زوجها شريف شرقاوي للمرّة الثانية، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وكتبت الممثلة نسرين طافش في ستوري "لقد تمّ طلاقي بشكلٍ رسمي بكلّ هدوء وسلام، أرجو من الجميع إحترام الخصوصيّة".

يُذكر أن نسرين طافش كانت قد عادت إلى زوجها بعد مرور 6 أشهر على انفصالها الأول عنه، ولكن يبدو أن الخلافات دفعتهما الى الطلاق من جديد.