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"تقدرين تشترين ليونيل ميسي؟"... سؤال لأحلام الشامسي وإجابتها صادمة!
فنّ
2023-07-13 | 04:51
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"تقدرين تشترين ليونيل ميسي؟"... سؤال لأحلام الشامسي وإجابتها صادمة!
"تقدرين تشترين ليونيل ميسي؟"... سؤال لأحلام الشامسي وإجابتها صادمة!
"أحلام، تقدرين تشترين ميسي؟"، إنّه السؤال الّذي طرحه أحد المتابعين على الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "ثريدز"، بالإشارة منه إلى لاعب كرم القدم العالمي ليونيل ميسي.
لكن إجابة الفنانة أحلام الشامسي جاءت صادمة وأثارت بلبلةً عبر منصّات التواصل الإجتماعي، فردّت بالقول "أقدر بس ما أبي" أي أن قدرتها الماديّة تسمح بذلك لكنها لا تريد.
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