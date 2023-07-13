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بعد ظهوره بشعرٍ أشقر وطويل من فيلم "باربي"... جون سينا يُشعل الإنترنت بهذه الصور!

فنّ
2023-07-13 | 13:15
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بعد ظهوره بشعرٍ أشقر وطويل من فيلم &quot;باربي&quot;... جون سينا يُشعل الإنترنت بهذه الصور!
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بعد ظهوره بشعرٍ أشقر وطويل من فيلم "باربي"... جون سينا يُشعل الإنترنت بهذه الصور!

مع اكتمال التفاصيل حول فيلم "باربي" المُنتظر، تم الإعلان يوم الخميس عن مُشاركة المصارع الشهير جون سينا في العمل السينمائي القادم.

وفي التفاصيل، كان المصارع السابق والممثل الحالي جون سينا أحد الأسماء التي كان يكتنفها الغموض عندما يتعلق الأمر بالفيلم المذكور. وبالتالي، فقد زُعم أن سينا سيُشارك في الفيلم بدور "ميرمان كين"، الأمر الّذي تم الكشف عنه في مقطع فيديو ترويجي جديد لـ"باربي".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً يظهر فيه جون سينا بدون أي قميص، مع شعر مستعار باللون الأشقر وقلادة صدفية زرقاء حول رقبته.

وقال النجم جون سينا في مقابلة إنه "ذُهل في مشروع الفيلم"، مضيفاً "أعتقد أن فيلم باربي سيكون من أعظم أشكال الترفيه".

ويُذكر أنه سيتم عرض الفيلم، المُنتظر عالمياً من قبل الملايين، من إخراج غريتا غيرويغ وبطولة النجمين مارغوت روبي ورايان غوسلينغ، في 21 تموز في دور السينما.

 
 

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