ممثلو "هوليوود" مستمرون بالإضراب... وهذه هي مطالبهم

يستمر الإضراب الذي بدأته نقابة ممثلي هوليوود منذ أيام، وهو أكبر إجراء من نوعه تشهده هوليوود منذ 40 عامًا.ويعني الإضراب أن 160 ألف فنان سيتوقفون عن العمل، لينضموا بذلك إلى كتاب السيناريو في الاعتصام المستمر منذ أشهر عدة، خارج استوديوهات Disney وNetflix وParamount، بسبب الأجور وظروف العمل.وقال المخرج كريستوفر نولان إن النجمين كيليان ميرفي وإميلي بلانت غادرا العرض الأول لفيلمه "أوبنهايمر" مع بدء الإضراب.