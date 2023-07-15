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ممثلو "هوليوود" مستمرون بالإضراب... وهذه هي مطالبهم

فنّ
2023-07-15 | 03:30
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ممثلو "هوليوود" مستمرون بالإضراب... وهذه هي مطالبهم

ممثلو "هوليوود" مستمرون بالإضراب... وهذه هي مطالبهم

يستمر الإضراب الذي بدأته نقابة ممثلي هوليوود منذ أيام، وهو أكبر إجراء من نوعه تشهده هوليوود منذ 40 عامًا.

وتريد النقابة أن يوافق عمالقة خدمات المشاهدة المباشرة على تقسيم أكثر إنصافًا للأرباح وظروف عمل أفضل، وفق ما نقلت بي.بي.سي.

ويعني الإضراب أن 160 ألف فنان سيتوقفون عن العمل، لينضموا بذلك إلى كتاب السيناريو في الاعتصام المستمر منذ أشهر عدة، خارج استوديوهات Disney وNetflix وParamount، بسبب الأجور وظروف العمل.

وقال المخرج كريستوفر نولان إن النجمين كيليان ميرفي وإميلي بلانت غادرا العرض الأول لفيلمه "أوبنهايمر" مع بدء الإضراب.
 
وتطالب النقابة أيضًا بضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين.

آخر الأخبار

فنّ

"هوليوود"

مستمرون

بالإضراب...

مطالبهم

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