جوزيف عطية: وقعت في غرام "المدلوقة" السوريّة!

جوزيف عطية: وقعت في غرام "المدلوقة" السوريّة!

يستعد النجم اللبناني جوزيف عطية لإحياء حفلٍ فنّي في سوريا ضمن فعاليات مهرجان "ليالي قلعة دمشق"، وذلك خلال شهر آب المقبل.

وفي سياقٍ منفصل، أعرب الفنان جوزيف عطية، في حديث لـ "فوشيا"، عن محبّته الكبيرة للمأكولات والحلويات السوريّة، كاشفاً أنّه وقع في غرام "المدلوقة"، كما أنّه تناول كميات كبيرة من "الغريبة بالقشطة" وطبق "حراق بأصبعه".