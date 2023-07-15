زوجة حسن شاكوش تهدّد بفضح "عيب كبير": يستغل القاصرات!

زوجة حسن شاكوش تهدّد بفضح "عيب كبير": يستغل القاصرات!

قرّرت ريم طارق الخروج عن صمتها لكشف أسباب رغبتها في الطلاق من مطرب مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وهدّدت بالكشف عن مفاجآت صادمة في الفترة المقبلة.

وأعلنت ريم طارق أن زوجها يستغل القاصرات، وقد تلقت العديد من الرسائل من فتيات في مختلف الدول العربية كشفن لها عن استغلال حسن شاكوش لهن.

وتابعت ريم طارق أنها تقدّمت بدعوى الطلاق من حسن شاكوش لأنها اكتشفت عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله وستعلن عنه فور حصول الانفصال.