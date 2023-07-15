زياد برجي يلغي رحلته على Stars On Board: "مش طالع"

كان من المقرر انو نلتقى برحلة “stars on board “ مع شركة talents and events الا انو ظروف منعت إتمام هالاتفاق...بكل محبة بدي قول لكل جمهوري اللي شاف صوري بالدعاية و اعتبر اني طالع على متن هالرحلة، انو انا مني طالع كل الحب شكراً 🙏🏻
— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) July 15, 2023
كان من المقرر انو نلتقى برحلة “stars on board “ مع شركة talents and events الا انو ظروف منعت إتمام هالاتفاق...بكل محبة بدي قول لكل جمهوري اللي شاف صوري بالدعاية و اعتبر اني طالع على متن هالرحلة، انو انا مني طالع كل الحب شكراً 🙏🏻