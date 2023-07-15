زياد برجي يلغي رحلته على Stars On Board: "مش طالع"

زياد برجي يلغي رحلته على Stars On Board: "مش طالع"

بعدما كان من المُقرّر أن يكون الفنان اللبناني زياد برجي مشاركاً في رحلة Stars On Board الّتي تضم على متنها نخبة من أهم نجوم الوطن العربي، يبدو أن تغييراً قد طرأ في الساعات الماضية.

في التفاصيل، غرّد زياد برجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً "كان من المقرر انو نلتقى برحلة stars on board مع شركة talents and events الا انو ظروف منعت إتمام هالاتفاق".

وتابع برجي "بكلّ محبّة بدّي قول لكل جمهوري اللي شاف صوري بالدعاية واعتبر اني طالع على متن هالرحلة، انو انا مش طالع. كلّ الحبّ، شكراً".