نجم "باب الحارة" يحيى بيازي تقدّم بطلب الموت الرحيم!

نجم "باب الحارة" يحيى بيازي تقدّم بطلب الموت الرحيم!

سرد نجم "باب الحارة" الممثل السوري يحيى بيازي لحظات صعبة عن مرحلة إصابته بمرض التصلّب اللويحي، وصولاً إلى طلبه الموت الرحيم قبل تفاقم حالته الصحيّة.

وصرّح يحيى بيازي "عندما قرأت عن المرض ومراحل تطوّره، سلّمت أمري لربّي، لا بل قدّمت طلباً من أجل الموت الرحيم في أحد مستشفيات الدول الأوروبيّة".

وتابع بيازي لبرنامج "شو القصة" قائلاً: "من كثر ما قرأت وشفت شو معقول يصير فيي، قلت مستحيل حدا يشوفني هيك، وقدّمت طلب لإبرة الموت الرحيم".