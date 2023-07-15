استقبال حافل لنوال الزغبي في بغداد.. والجمهور اللبناني بانتظارها مساءً

@NawalElZoghbi
أسمك أغنية تتردد في قلبي ❤️😘😘#نوال_الزغبي #نوال_الزغبي_في_بغداد pic.twitter.com/uRfy1F0Mep
— 🌟 ιηzαℓzуσυ∂ᵑᶻ 🌟 (@inzalzyoud9) July 15, 2023
@NawalElZoghbi
أسمك أغنية تتردد في قلبي ❤️😘😘#نوال_الزغبي #نوال_الزغبي_في_بغداد pic.twitter.com/uRfy1F0Mep
ومابيكتمل الحفل من دون مين حبيبي أنا 😍😍😍#نوال_الزغبي_في_بغداد @NawalElZoghbi pic.twitter.com/rX1DUsJmrB
— Noura (@Noura_A_E) July 15, 2023
ومابيكتمل الحفل من دون مين حبيبي أنا 😍😍😍#نوال_الزغبي_في_بغداد @NawalElZoghbi pic.twitter.com/rX1DUsJmrB
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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)