جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)

نشر الممثل اللبناني طوني عيسى مقطع فيديو ظهر فيه مع زوجته "أمونة" خلال جلسة تصوير رومانسية على شاطئ البحر.

وتبيّن أن اللقطات الساحرة الّتي جمعت الزوجين اتُخذت في حفل زفاف كانت قد تمت دعوتهما إليه.

وتألّقت زوجة النجم اللبناني بفستانٍ أحمر طويل، بينما ارتدى طوني عيسى بدلةً رسمية باللون الأسود.

وعلّق على المنشور الّذي نشره عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "من اللحظة الأولى الّتي التقينا بها... علمت أنك ستكونين الفتاة المنشودة".