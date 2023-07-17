بفستان أحمر مثير ... بيونسيه تخطف قلوب الجمهور خلال حفلها في ناشفيل! (صور)

بفستان أحمر مثير ... بيونسيه تخطف قلوب الجمهور خلال حفلها في ناشفيل! (صور)



سحرت المغنية "الخارقة" بيونسيه ، 41 عامًا ، جمهورها بإطلالتها المميزة المزينة بالأكسسوار المرصع بالجواهر فوق فستان أحمر مذهل، ارتدته مع حذاء أحمر يصل إلى الفخذ، وفق ما نقل موقع ذا صن

وأطلت بيونسيه بهذه الملابس المميزة على خشبة المسرح في ناشفيل، تينيسي ، في آخر محطة لها في جولتها العالمية، والتي أصبحت الآن في محطتها في أميركا الشمالية.



وقدمت بيونسيه عروض عدة في المملكة المتحدة في أيار وحزيران.