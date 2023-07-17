الدكتورة يومي تنهار بالبكاء بعد تعرّضها للسرقة في "كان" الفرنسية.. حقيقة أو فبركة؟

الدكتورة يومي تنهار بالبكاء بعد تعرّضها للسرقة في "كان" الفرنسية.. حقيقة أو فبركة؟

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر تعرّض اليوتيوبر اللبنانيّة يومي لسرقة جواز سفرها وحقائبها وساعة باهظة الثمن من غرفتها أثناء تواجدها في مدينة "كان" الفرنسيّة.

وظهرت يومي في مقطع الفيديو وهي تنهار بالبكاء وملابسها مبعثرة على الأرض بعد تعرّضها للسرقة حسب ما زعمت.

وفي إطارٍ متصل، تداولت بعض الصفحات الفنيّة خبراً مجهول المصدر مفاده ان "سائق يومي أقرّ للشرطة الفرنسيّة بأن الأخيرة طلبت منه العبث بغرفتها لعمل مقلب بوالدتها"، فهل واقعة السرقة حقيقة أو مفبركة؟

بدورها، نشرت يمنى خوري المعروفة بـ "الدكتورة يومي" بياناً عبر خاصيّة القصص القصيرة وجاء فيه "في أعقاب ما نشر في بعض الصحف وعلى مواقع التواصل الإجتماعي وما تضمّنته من أخبار كاذبة ومضللة حول قضية السرقة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".