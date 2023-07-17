ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!

ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!

بعد تسريب تسجيلٍ صوتي للممثلة اللبنانيّة نادين الراسي تتهمّها فيه بضرب والديها مع شقيقها سباستيان وتهديدها بالقتل، خرجت ساندرين الراسي عن صمتها نافيةً كلّ الإدعاءات الّتي تلاحقها في حديثٍ لموقع "فوشيا".

وتحدّثت ساندرين الراسي عن علاقة نادين المتوتّرة بشقيقها الراحل جورج قبل وفاته، وتابعت "كانت تتمنّى الموت لجورج الراسي".

وأعلنت ساندرين أن نادين الراسي قد دعت والديها على مأدبة الغداء لتبيّن للرأي العام أنّها على علاقة جيّدة بوالديها بعكس الحقيقة، أمّا بشأن اتّهامها بالضرب والتهديد بالقتل فسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة.