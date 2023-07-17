تقديراً لمسيرته المتميزة في السينما... أحمد عز يُكرَّم بجائزة فاتن حمامة!

تقديراً لمسيرته المتميزة في السينما... أحمد عز يُكرَّم بجائزة فاتن حمامة!



يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الممثل المصري أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمسيرته الفنية خلال الدورة 45 والمقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 24 تشرين الثاني 2023.



وقال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي: "في إطار جهودنا لتشجيع الفنانين الذين قدموا مساهمات كبيرة في السينما المصرية، سيحصل أحمد عز على جائزة فاتن حمامة تقديراً لمسيرته المتميزة في السينما. ويسعدنا أن نرى اقتراب حفل التكريم ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية ".



ومن جهته، علق أحمد عز قائلاً: "عندما تحدث معي السيد حسين فهمي عن اختياري لاستلام الجائزة من مهرجان القاهرة السينمائي ، كنت سعيدًا جدًا ، لأنه فنان كبير أعجبت به منذ فترة طويلة بما قدمه للسينما، وهو قدوتي. كما تشرفت بالحصول على تلك الجائزة الممنوحة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور الفنان الكبير حسين فهمي ".



وأضاف: "الجائزة نفسها هي رسالة جاءت في الوقت المناسب لتشجيعي على السعي وراء مستقبل وخيارات وظيفية أفضل لأنني أعتقد أنني لم أنجز بعد كل ما أحلم به. في الأيام الأولى من عملي كممثل، طورت علاقة وثيقة مع كايرو فيستيفال لأنني وجدت أنه مكان رائع لمقابلة صانعي الأفلام. إنه حدث مهم للغاية يساهم في تقديم قيمة للفنانين وصناعة السينما، وآمل أن يؤدي منح هذا التكريم إلى مسار وظيفي جديد في السينما يفوق كل أعمالي السابقة ".