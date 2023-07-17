في الذكرى الأولى لزواجهما... بن أفليك وجنيفر لوبيز يحتفلان بحضور العائلة (صور)

احتفل النجمان بن أفليك وجنيفر لوبيز بمناسبة ذكرى مرور السنة على زواجهما مع عائلتهما في لوس أنجلوس يوم الأحد.



واحتفل أفليك، 50 عاما، ولوبيز، 53 عامًا، بهذه المناسبة الخاصة من خلال الاستمتاع بمأدبة غداء في بيفرلي هيلز مع أطفالهما الثلاثة من علاقاتهما السابقة.



كما اصطحب النجم الأميركي زوجته وتوأميها البالغين من العمر 16 عامًا، إيمي وماكس، وكذلك ابنه صموئيل، 11 عامًا، في نزهة في سيارته من نوع فورد بونكو باللون الأزرق.



ويُذكر أن أفليك هو أيضًا أب لفتاتين هما فيوليت، 17 عامًا، وسيرافينا، 14 عامًا، من زوجته السابقة الممثلة جينيفر غارنر.



وفي هذه المناسبة السارة، ظهرت النجمة اللاتينية الأميركية في فستان أبيض طويل مخطط باللون الأحمر، بينما ارتدى زوجها بن أفليك قميصاً باللون الأبيض وبنطالون باللون "الكحلي" أو الأزرق العابق.