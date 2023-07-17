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بعد عامين من الزواج... أريانا غراندي تنفصل عن زوجها دالتون غوميز

فنّ
2023-07-17 | 13:15
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بعد عامين من الزواج... أريانا غراندي تنفصل عن زوجها دالتون غوميز
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بعد عامين من الزواج... أريانا غراندي تنفصل عن زوجها دالتون غوميز

بعد عامين من الزواج... أريانا غراندي تنفصل عن زوجها دالتون غوميز

كشفت مصادر صحفية أن أريانا غراندي وزوجها دالتون غوميز قررا الانفصال بعد عدّة مشاكل.

وزعمت المصادر أن الزوجين السابقين قد واجها مشاكل عدّة معًا، كما ان المغنية كانت بعيدة عن شريكها منذ تصوير فيلمها الموسيقي Wicked.

وعلى الرغم من انتهاء زواجهما، الذي استمر لمدّة عامين، ما زال الزوجان السابقان يتحدثان مع بعضهما البعض عبر الهاتف بانتظام، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

وكانت أريانا قد شوهدت بدون خاتم زواجها في ويمبلدون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
 

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أريانا غراندي

دالتون غوميز

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