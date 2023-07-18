ليندسي لوهان تستقبل مولودها الاول من زوجها العربي في دبي

رُزقت النجمة العالمية ليندسي لوهان بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال العربي بدر شماس، بحسب ما أكّدت الممثلة لوسائل إعلام أجنبية الاثنين.

واختارت لوهان، 37 عاماً، اسم "لؤي" لطفلها المولود حديثاً، إلا أنه لم يتم الكشف عن تاريخ ميلاده الفعلي.

ووفق موقع "ديلي ميل"، قال متحدّث عن النجمة إن "ليندسي لوهان وزوجها بدر شماس استقبلا مولوداً جميلًا يتمتع بصحة جيدة واسمه لؤي."

وبحسب المعلومات، فقد أنجبت ليندسي لوهان طفلها في دبي، حيث يعيش الزوجان.

ويُذكر أن لوهان وشماس احتفلا بزواجهما في 3 نيسان 2022. وبعد مرور عام، أعلنت النجمة عن حملها من زوجها في آذار 2023.